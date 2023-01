Veículo ocupado por casal é apreendido com quase 200 kg de maconha

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de maconha ao abordar um veículo VW/Gol, na rodovia BR-369, em Corbélia.

O motorista estava acompanhado de uma mulher. Ao fazer uma averiguação no veículo, os policiais constataram que no assoalho traseiro e banco traseiro, grande quantidade de tabletes de maconha. Também havia drogas no porta-malas, totalizando 193,2 kg de droga.

O veículo, a droga e os dois ocupantes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Corbélia.