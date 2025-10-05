Veículo Meriva furtado é encontrado abandonado

A Polícia Militar recuperou na tarde deste sábado, 4, um GM/Meriva branco, que estava abandonado.

A ação teve início após a Central de Operações (Copom) receber informações sobre o veículo parado em via pública. Ao consultar os sistemas, os policiais confirmaram que se tratava de um carro furtado.

A equipe deslocou-se até o local indicado e confirmou a situação, encaminhando o automóvel à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos de Polícia Judiciária.