Motociclista é preso pilotando veículo adulterado após manobras perigosas

A Polícia Militar apreendeu na noite de ontem no jardim Bandeirantes, em Campo Mourão, uma motocicleta após flagrar o condutor realizando manobras perigosas em via pública. Segundo o boletim de ocorrências o homem conduzia a motocicleta apenas com uma das rodas no chão.

Ao notar a aproximação da viatura, o condutor tentou fugir, mas foi acompanhado até sua residência, onde acabou abordado e submetido à busca pessoal.

Na verificação dos sistemas, os policiais constataram que a motocicleta estava com a placa fora do padrão Mercosul e apresentava o número do chassi pinado, o que impossibilitou a identificação da procedência do veículo. O homem relatou ter adquirido a moto por meio de um aplicativo de mensagens.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia, junto com a motocicleta, para os procedimentos legais cabíveis.