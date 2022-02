Veículo furtado no fim de semana em CM é recuperado no Barreiro das Frutas

Após uma denúncia anônima sobre um carro suspeito em uma estrada rural, a equipe da Polícia Militar foi até a localidade Barreiro das Frutas e encontrou, em meio a uma mata, um veículo Kia Cerato de cor preta.

Ao ser levantada as informações, os policiais constataram que o automóvel havia sido furtado no último domingo em Campo Mourão. Não havia nenhum suspeito no local e o veículo foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão.