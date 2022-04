Veículo furtado há um mês é encontrado depenado

Um veículo VW/Santana, furtado no dia 13 de março em Campo Mourão, foi encontrado abandonado e depenado na tarde dessa terça-feira, nas imediações do Parque Industrial, na saída para Goioerê.

A Polícia Militar foi acionada e o veículo foi localizado em um local de difícil acesso, sem quatro rodas e também faltando a bateria e o aparelho de som.

Os policiais ainda encontraram duas rodas do automóvel nas proximidades. O guincho do 11º Batalhão da Polícia Militar fez o encaminhamento do veículo para o pátio da 16ª Subdivisão Policial para que seja devolvido ao proprietário.