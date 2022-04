PRF prende contrabandista com 30 mil maços de cigarros em CM

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), com o apoio da Polícia Civil, apreendeu na tarde de dessa terça-feira (12), um veículo Santa Fé carregado com cigarros contrabandeados. O veículo estava estacionado em um hotel em Campo Mourão.

A PRF chegou até o endereço após uma denúncia anônima via 191. O carro carregado estava estacionado na garagem do hotel, sendo o condutor localizado em um dos quartos. Ele confirmou que estava de posse do veículo com a mercadoria.

Após vistoria no carro, foi observado que o automóvel estava portando placas clonadas. O veículo original havia sido furtado há cerca de 15 dias, no município de Matelândia. Havia ainda no interior do veículo um rádio comunicador.

O motorista foi preso em flagrante e encaminhado à Policia Federal de Maringá, devendo responder pelos crimes de contrabando e receptação .

Fonte: Assessoria de Comunicação/PRF