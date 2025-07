Veículo furtado em Mamborê é encontrado queimado em estrada rural de Campo Mourão

Na manhã desta terça-feira (22), um veículo completamente queimado foi localizado por uma equipe da Polícia Militar em uma estrada rural paralela à rodovia BR-487, conhecida como Boiadeira, em Campo Mourão.

A ação ocorreu após acionamento da Central de Operações, que recebeu denúncias de trabalhadores rurais relatando a presença do automóvel incendiado na região. No local, os policiais constataram que se tratava de um VW/Gol totalmente carbonizado.

Durante a verificação do número do chassi, foi identificado que o veículo havia sido furtado na cidade de Mamborê, no dia 12 de junho de 2025, conforme registro em boletim de ocorrência.

Diante dos fatos, o veículo foi guinchado e encaminhado à 16ª Subdivisão Policial (SDP) para os procedimentos cabíveis.