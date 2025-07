Caminhada em Campo Mourão chamou a atenção sobre violência contra a mulher

Campo Mourão esteve entre as 181 cidades paranaenses que nesta terça-feira (22), realizaram a 3ª Caminhada do Meio-Dia pelo Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. A concentração foi na Praça São José, às 11h30, com saída ao meio-dia pelas ruas centrais até chegar a prefeitura, onde foi fixada uma faixa. Os participantes carregaram faixas e cartazes com frases de conscientização sobre o tema.

O objetivo da mobilização, promovida pelo governo do Estado em parceria com os municípios, é sensibilizar a sociedade em relação à violência contra as mulheres, além de reunir a população em memória das vítimas de feminicídio em todo o Paraná. Além de servidores públicos, a caminhada contou com a presença da vice-prefeita Fátima Nunes, representantes de órgãos de segurança e instituições assistenciais de apoio às mulheres.

NÚMEROS

Em Campo Mourão, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, registrou 300 atendimentos somente no primeiro semestre de 2025. Mas o órgão acompanha 118 mulheres vítimas de violência desde o ano passado.

Já a Patrulha Maria da Penha, do 11º Batalhão da Polícia Militar, registrou 583 ocorrências sobre violência doméstica no município de janeiro a junho. Os casos vão desde violência física, psicológica até patrimonial (nenhum homicídio). O serviço ainda realizou 134 visitas, com foco no acompanhamento, fiscalização e orientação às vítimas, além de palestras de prevenção e orientação à comunidade.

O Dia Estadual de Combate ao Feminicídio foi estabelecido pela lei 19.873/2019. A data de 22 de julho foi escolhida em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, assassinada pelo marido em 2018, em Guarapuava.

CANAIS DE DENÚNCIA

CRAM: 3518-4424 (whatsapp e fixo), de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Delegacia da Mulher: (44) 3523-4250

Patrulha Maria da Penha: 190 e 180