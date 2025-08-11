Homem é preso por ameaçar a esposa na cidade de Juranda
Durante patrulhamento na cidade de Juranda, a Polícia Militar foi acionada por um homem que relatou estar ocorrendo uma situação de violência doméstica contra sua mãe. A ocorrência foi registrada por volta das 22h de ontem.
No local, a vítima contou que o companheiro chegou à residência alterado, exigindo a chave da motocicleta do filho para buscar entorpecentes em outra cidade. Temendo que o pai trocasse o veículo por drogas, o jovem se recusou a entregar a chave. Revoltado, o homem tomou o celular do rapaz, arremessou-o ao chão e passou a ameaçar a companheira. Após o episódio, ele deixou o local em uma bicicleta.
A mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou nova medida protetiva, relatando sofrer constantes violências psicológicas e temer por sua vida. A consulta ao sistema apontou que o suspeito já possui antecedentes por ameaça e lesão corporal.
Durante as buscas, a vítima voltou a acionar a polícia informando que o homem havia retornado para casa. Ele foi localizado, abordado e revistado, não sendo encontrados ilícitos. Diante dos fatos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Destacamento da PM de Juranda para registro da ocorrência e, posteriormente, à Delegacia de Campina da Lagoa.