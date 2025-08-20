Veículo furtado é recuperado em Luiziana

Durante patrulhamento no centro de Luiziana, por volta das 22h de ontem, a equipe policial avistou um veículo Fiat Strada de cor verde, com vidros transparentes, cujo condutor não utilizava o cinto de segurança. Diante da infração, foi realizada a abordagem, sendo identificado o motorista, um homem de 24 anos.

Na busca veicular, os policiais constataram que o número do motor pertencia a um VW/Gol 1000, que constava no sistema com alerta de furto/roubo.

Diante da situação, o veículo e o condutor foram encaminhados à 16ª Subdivisão Policial (SDP) de Campo Mourão, para as providências legais cabíveis. O condutor também foi autuado e entregue na delegacia.