Jovem é flagrado dirigindo sem CNH em Mamborê; veículo é recolhido

Durante patrulhamento pela área central de Mamborê na noite de ontem, a Polícia Militar abordou um automóvel VW/Parati CL após perceber que o condutor aparentava ser menor de idade. Na verificação, foi identificado um jovem de 18 anos, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a busca no interior do veículo, os policiais encontraram um cigarro eletrônico. O delegado da comarca, Anderson Romão, orientou que o objeto fosse apreendido e encaminhado à delegacia. O jovem deverá para prestar depoimento na delegacia nesta quarta-feira.

O veículo, que apresentava débitos, foi notificado e recolhido ao pátio do Destacamento Policial Militar.