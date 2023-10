Veículo furtado é encontrado totalmente “depenado” em Campo Mourão

Furtado na quarta-feira, 18, em frente à residência do proprietário, um veículo VW/Gol foi encontrado abandonado na tarde de ontem, mas totalmente depenado.

A Polícia Militar recebeu informação de que nos fundos do conjunto habitacional Avelino Piacentini havia um carro abandonado, próximo a mata. Chegando ao local, a equipe constatou que se tratava do mesmo carro furtado um dia antes.

No entanto, antes de abandonar o automóvel o criminoso tirou as quatro rodas e pneus, e ainda levou os bancos, bateria, e até as placas. O teto do automóvel também estava todo amassado.

O proprietário foi comunicado e levou 4 rodas com pneus para facilitar o guinchamento sem maiores danos até a 16° Delegacia de Polícia.