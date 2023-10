Todo reformado, Museu Municipal foi reaberto ao público nesta quinta-feira

Após passar por uma ampla reforma do prédio, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, um ícone cultural de Campo Mourão, foi reaberto ao público nesta quinta-feira (19). E cerimônia, que teve o tradicional descerramento da placa, contou com a presença do prefeito Tauillo Tezelli, do deputado estadual Douglas Fabrício, vereadores Edilson Martins (presidente da Câmara) e Escrivão Parma, autoridades municipais, representantes da cultura local e servidores da Fundação Cultural.

Cerca de R$ 320 mil foram investidos na reforma, com recursos próprios do município. Foi a maior intervenção já realizada no edifício desde sua construção em 1949, que além de modernizar as instalações, também aumentou o número de salas expositivas, incluindo áreas antes inacessíveis ao público.

O coordenador do Museu, Jair Elias dos Santos Junior, enalteceu a iniciativa da administração municipal de incentivar que o espaço seja mais acessível a visitação. O diretor presidente da Fundação Cultural, Roberto Cardoso, também destacou sobre os avanços que o município tem alcançado, mesmo com o enfrentamento da pandemia de Covid-19, quando as atividades culturais ficaram paradas e os artistas sem renda.

“Estou muito feliz por ver mais um trabalho concretizado, dos resultados que temos alcançado na área cultural e o empenho da equipe para fazer com que a cultura seja cada vez mais valorizada e mais acessível à população”, enfatizou o prefeito Tauillo Tezelli.

Centenas de itens compõem o acervo do museu, desde pinturas, esculturas, móveis, moedas, documentos, fotografias e objetos, que remetem à vida dos mourãoenses e à história do próprio museu. O prédio reformado foi uma das primeiras edificações em alvenaria da cidade, construído como um posto de higiene durante o governo de Moysés Lupion em 1949.