Veículo furtado durante a madrugada é encontrado abandonado

O veículo Fiat Palio WK Trekk, furtado na madrugada desta quarta-feira (31), em Campo Mourão, foi recuperado no início da tarde, abandonado. O automóvel foi tirado da garagem de uma residência, localizada na Avenida Jorge Walter, pelo ladrão.

Câmeras de monitoramento do imóvel registraram a ação. Com a divulgação feita nas redes sociais e na imprensa, o veículo não demorou para ser localizado abandonado em uma rua paralela, próximo da Sanepar, no jardim Maria Barleta.

O Palio foi deixado com a chave na ignição e sem nenhuma avaria. A Polícia Militar foi comunicada e encaminhou o veículo para a delegacia para ser restituído pela proprietária.