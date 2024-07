Atendimento em horário estendido, sábado, nas lojas de Campo Mourão

Os consumidores terão mais tempo para ir às compras no comércio lojista de Campo Mourão neste sábado (dia 3), com o atendimento aos clientes estendendo-se até às 17 horas. Também no próximo dia 10, segundo sábado de agosto e véspera do Dia dos Pais, o funcionamento do comércio mourãoense será em horário especial, prolongando-se até o final da tarde.

O atendimento em horário especial nos dois primeiros sábados de cada mês já é uma tradição consolidada junto à população de Campo Mourão e sempre movimenta a cidade, incrementando as vendas nas lojas localizadas no centro e também nos bairros da cidade. Mesmo empresas de outros segmentos – sobretudo do setor de alimentos – são beneficiadas com o fomento das vendas nesses sábados.

O funcionamento do comércio até o final da tarde, mensalmente, foi adotado há décadas em Campo Mourão, quando raras cidades brasileiras adotavam a prática. Inicialmente, o comércio local passou a funcionar em horário especial no primeiro sábado após o quinto dia útil do mês. Depois foi ampliado para os dois primeiros sábados de cada mês, em razão da adesão por parte da população e do bom volume de vendas alcançado.

E não são apenas os consumidores mourãoenses que aprovam o horário especial do comércio nos dois primeiros sábados do mês. Segundo os próprios empresários ligados ao comércio varejista, um crescente número de consumidores oriundos da região aproveita esse horário dilatado de funcionamento das lojas de Campo Mourão para vir à cidade realizar suas compras, aproveitando a oferta de uma maior diversidade de produtos, a existência aqui de inúmeras lojas de renomadas redes nacionais e as muitas opções de gastronomia.

PRÊMIOS

Nas compras realizadas em 165 lojas e empresas de Campo Mourão, que participam da campanha “Meu pai merece um presentão”, os consumidores estarão concorrendo a uma motocicleta BMW G310 GS, um televisor 65 polegadas, um patinete elétrico Jetter 36V, um iphone e R$ 30 mil vale compras instantâneos. A campanha inclui prêmios ainda para um comerciário e para empresas participantes.

Seis empresas patrocinam a campanha promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam): Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob, Cresol e do Resort Jurema Águas Quentes. A promoção tem ainda o apoio institucional do Município e do Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial).