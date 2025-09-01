Veículo é tomado de assalto no Lar Paraná

Bandidos armados tomaram um veículo Fiat Strada de assalto há poucos minutos na região do Lar Paraná. O automóvel de cor cinza escuro tem placas SFI9B53. Os criminosos renderam o proprietário do veículo, anunciaram o assalto e levaram a picape. A Polícia Militar faz diligências para tentar localizar o veículo e prender os autores. Em breve mais informações.