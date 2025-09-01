11º BPM recebe novos Aspirantes para Estágio Supervisionado

O 11º Batalhão de Polícia Militar recebeu oficialmente na manhã desta segunda-feira, 1, dois novos Aspirantes que iniciarão o período de estágio supervisionado na unidade.

Aspirante Renato Gannam Soto ingressou nas fileiras da Polícia Militar do Paraná em 24 de junho de 2010, no 23º Curso de Formação de Soldados, realizado no próprio 11º BPM. Ao longo de sua trajetória, atuou em diferentes setores até ser aprovado no vestibular para o Curso de Formação de Oficiais, no qual conquistou o 1º lugar na classificação final. Agora, retorna ao Batalhão onde iniciou sua carreira policial, trazendo consigo experiência e dedicação renovada.

Já o Aspirante Lucas Marchak Crisostomo, natural de Curitiba, ingressou na PMPR em 18 de julho de 2022, diretamente no Curso de Formação de Oficiais da Academia Policial Militar do Guatupê. Em sua caminhada, soma entusiasmo e compromisso com a missão policial militar, iniciando sua primeira experiência prática no 11º BPM.

A chegada dos Aspirantes representa a renovação do quadro de oficiais em formação, fortalecendo o compromisso da Polícia Militar com a segurança pública e a formação de líderes preparados para os desafios da atividade policial.