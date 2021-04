Veículo é retirado de oficina e incendiado

A Polícia Civil vai investigar o incêndio criminoso de um veículo Ford/Corcel, ocorrido na madrugada desse domingo, na rua Nossa Senhora Aparecida, em Campo Mourão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o incêndio.

Já no início da tarde de domingo, a Polícia Militar foi comunicada do furto de um veículo da mesma marca e modelo de um oficina mecânica, na avenida John Kennedy, região do Lar Paraná.

Por meio das câmeras de segurança, constatou-se que o furto havia ocorrido um pouco antes do incêndio. Com isso, os policiais foram ao local e constataram que o veículo destruído pelo fogo era o mesmo furtado da oficina.

O dono da oficina acionou um guincho, recolheu o carro e foi orientado pela PM a procurar a delegacia de Polícia Civil para apresentar as imagens do furto.