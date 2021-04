Ainda restam convites para o “Churrasco do Trabalhador”

No próximo sábado (dia 1º de maio), feriado nacional pelo Dia do Trabalhador, será realizado em Campo Mourão, o “Churrasco do Trabalhador”, pelo sistema drive thru. É mais uma realização do Buffet Mundial, mas desta vez a retirada dos combos será no Recanto do Criador (Parque de Exposições), das 10h30 às 14h.

Cada churrasco custa R$ 60,00 e o combo inclui churrasco, arroz, salada, pão de alho, mandioca e lingüiça. Ainda restam convites à venda, no Pet Shop Mundo Animal (ao lado Paraná Supermercado do Centro); no Club Rosa (ao lado da Livraria Estudantil) e na Anjos Colchões (ao lado Loja Americana).

Mais informações, pelo telefone pelo WhastsApp: 9 9925 2268 (Carlinhos).