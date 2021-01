Veículo é recuperado sem rodas na região

Um veículo Fiat/Strada com registro de roubo ocorrido no dia 12 de janeiro, foi recuperado por policiais militares, por volta das 9h da manhã de quinta-feira.

O veículo havia sido abandonado em uma estrada rural, no distrito de Tereza Breda, no município de Barbosa Ferraz. O automóvel estava sem as rodas e a bateria. A PM encaminhou o veículo para a delegacia de Barbosa Ferraz.