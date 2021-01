PM prende homem por tráfico de drogas em Barbosa Ferraz

Uma ação envolvendo policiais militares dos destacamentos de Barbosa Ferraz e Corumbataí do Sul, resultou na prisão de um homem de 27 anos e na apreensão de 574 gramas de maconha, porções de cocaína, uma balança e cerca de R$ 800,00 em dinheiro suspeitos de serem provenientes da venda de drogas.

Os policiais chegaram até o suspeito após uma denúncia dando conta que ele havia saído de Barbosa Ferraz para entregar entorpecentes na cidade de Corumbataí do Sul.

Ao ser abordado na rodovia que liga os dois municípios, os policiais localizaram com o suspeito uma pequena porção de maconha e mais de R$ 700,00 em dinheiro.

Ao ser questionado, o rapaz negou que tivesse ido até a cidade vizinha com a finalidade de entregar drogas. No entanto, com base na denúncia, os policiais foram até o endereço dele o obtiveram autorização para realizar uma busca domiciliar.

Ao entrar na casa a equipe já verificou que havia um tablete de maconha sobre o sofá. Também foram localizados dois potes contendo a mesma droga e cocaína.

Uma balança de precisão também foi encontrada, bem como rolos de plásticos geralmente utilizados para embalar as porções de entorpecentes. Diante do flagrante ele foi preso encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.