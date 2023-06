Veículo “dublê” é apreendido pela PM em Campo Mourão

Um veículo “dublê” foi apreendido nessa segunda-feira (12) pela Polícia Militar em Campo Mourão. A policia recebeu informações do Detran/SP, sobre a existência de um I/Ford Focus HC flex de cor branca que teria sido clonado e que estaria circulando na cidade.

O crime foi constatado por meio de infrações de trânsito notificadas através do DNIT. Diante da denúncia a equipe iniciou patrulhamento pela avenida Jhon Kennedy, e avistou o veiculo estacionado e trancado em via pública.

Em seguida o proprietário do veiculo se apresentou e relatou ter adquirido o carro via anúncio de rede social pelo valor de R$ 32.000,00. Disse que havia buscado o automóvel há cerca de 30 dias na cidade de São Paulo.

O homem acompanhou a vistoria, onde houve divergência entre o número do chassi e a placa do veículo, sendo o chassi compatível com a placa FHU2D25 um veículo de mesma marca e modelo I/Ford Focus HC flex de cor branca, mas que era produto de roubo na cidade de Campinas/SP.

Os policiais deram voz de prisão e encaminharam o individuo para a 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos de Polícia Judiciária. O veículo também foi levado para o pátio da delegacia.