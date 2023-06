Parceria UTFPR e Fundação Cultural digitalizará acervo do Museu Municipal

Uma parceria entre a Fundação Cultural de Campo Mourão e o curso de Ciência da Computação do campus local da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) resultará na digitalização do acervo fotográfico do Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira.

Atualmente, o acervo é composto por mais de 10 mil imagens que retratam a história do município desde o início do século 20 até os dias atuais. Após a digitalização, essas imagens serão disponibilizadas por meio de um software apropriado para pesquisas, permitindo que o público tenha acesso ao material.

Segundo o coordenador do Museu, Jair Elias, desde o ano passado foi iniciado um trabalho para democratizar o acesso às informações além do ambiente presencial e essa parceria com a UTFPR reforça esse objetivo. “Inicialmente, buscamos ampliar a divulgação do acervo por meio do Facebook e Instagram. Se as pessoas não podem ir ao museu, o museu vai até elas”, explica Elias.

Uma parte das fotografias já estava digitalizada, porém sem um formato padronizado. Com essa parceria com a UTFPR, as mais de 10 mil imagens serão digitalizadas em um único formato, facilitando o acesso para historiadores e pesquisadores.