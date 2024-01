Veículo com registro de furto é encontrado abandonado

Após denúncia anônima informando sobre um veículo abandonado em via pública, no jardim Paulista, a equipe Rádio Patrulha do 11º Batalhão da Polícia Militar foi ao endereço e localizou um GM/Corsa Wind de cor verde.

Feita a consulta junto à Secretaria Estadual de Segurança/Intranet, foi constatado que o veículo possui alerta de furto. O automóvel encontrava-se com as chaves, e foi encaminhado até a 16ª Subdivisão Policial para os procedimentos cabíveis.