Museu Municipal de Campo Mourão registrou recorde de visitação em dezembro

No mês de dezembro de 2023, o Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira, situado no centro de Campo Mourão, registrou a visita de 421 pessoas. Gerenciado pela Secretaria Municipal de Cultura, o espaço passou por uma significativa reforma no último ano, apresentando um novo projeto de exposição.

Atualmente, duas exposições estão em destaque: uma exibe as obras em pedra do talentoso artista local, Bernardo Mattos, enquanto a outra, intitulada “Pinceladas de Andersen”, destaca a obra de Alfredo Andersen, considerado o pai da pintura paranaense.

O aumento considerável no número de visitantes pode ser atribuído à intensificação da divulgação do Museu Municipal nas redes sociais e na imprensa local. Não apenas moradores de Campo Mourão prestigiaram o local, mas também visitantes de outros estados brasileiros e até do exterior.

Para o ano de 2024, o Museu Municipal planeja expandir ainda mais sua base de visitantes, implementando ações que promovam uma maior interação da comunidade com o acervo cultural oferecido. O compromisso é fortalecer os laços entre o museu e a população, proporcionando experiências enriquecedoras e promovendo a apreciação da herança cultural local.