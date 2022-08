Veículo com cigarros contrabandeados é encontrado abandonado e com marcas de tiros

A Patrulha Rural realizou a apreensão de um veículo carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai, na madrugada desta terça-feira, 9, em Cruzeiro do Oeste.

A apreensão ocorreu durante patrulhamento pela PR-180, quando os policiais visualizaram um veículo em estado de abandono e com os faróis acessos às margens da rodovia.

Foi possível notar que as portas e bagageiro do veículo, Renault/Logan, encontravam-se abertos com diversos pacotes de cigarros oriundos do Paraguai espalhados sobre a via, bem como no interior do automóvel.

Os policiais constataram ainda que havia várias perfurações, aparentemente de arma de fogo, nos dois pneus traseiros e para-choque traseiro do veículo, o qual possivelmente foi alvo de criminosos, conhecidos como “piratas do asfalto”.

Diante dos fatos, o veículo acompanhado dos pacotes de cigarros foram encaminhados para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Comunicação Social do 7ºBPM