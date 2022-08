Castrações gratuitas de “pets” fêmeas serão retomadas nos bairros de CM

Mais 120 animais serão castrados neste mês de agosto em Campo Mourão pelo programa de Castração desenvolvido pelo município pelo convênio com a Associação de Protetores de Animais Independentes (PAIS). Na próxima sexta-feira, dia 12 de agosto, serão realizadas inscrições de donos de cães e gatos (fêmeas) moradores da Vila Guarujá, Vila Carolo e Jardim Isabela. O atendimento será em frente a Escola Municipal Castro Alves, a partir das 9 horas.

Será castrado apenas um animal por endereço (fêmeas de todos os portes, de 6 meses a 7 anos), de famílias inscritas no Bolsa Família ou com renda máxima até 2 salários mínimos. Para a inscrição é necessário apresentar RG e CPF, comprovante de endereço em nome do tutor ou parente de primeiro grau, cartão Bolsa Família ou comprovante de renda atualizado. As castrações dos inscritos nesse dia serão realizadas gratuitamente nos dias 18 e19 de agosto.

“Pedimos para que as pessoas não levem o animal nem crianças no dia da inscrição. Somente deve comparecer o tutor”, explica Amanda Tonet, voluntária da PAIS, ao lembrar que a cada mês o Castramóvel vai atender duas regiões da cidade. Para isso, já foi elaborado um calendário até o mês de fevereiro de 2023. Ainda neste mês de agosto serão inscritas famílias dos bairros Fortunato Perdoncini, Cidade Nova, Cdade Alta I e II, Arnaldo Bronzel e bairros adjacentes.