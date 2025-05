Com novos prêmios, programa Nota Paraná sorteia R$ 1 milhão nesta quinta-feira

Mais de 3,2 milhões de consumidores vão concorrer ao prêmio de R$ 1 milhão sorteado pelo Nota Paraná nesta quinta-feira (8). Mais do que isso, o sorteio especial do Dia das Mães será também o primeiro a contar com um número maior de prêmios distribuídos, fazendo com que quem incluiu o CPF em suas notas fiscais tenha mais chances de ganhar.

A partir deste sorteio, o programa passa a contar com 8 mil prêmios adicionais de R$ 100. A novidade é fruto de uma simplificação na estrutura do programa, que unificou os sorteios do Nota Paraná com os que eram realizados via Paraná Pay. Com a unificação, serão R$ 800 mil a mais distribuídos entre os consumidores, totalizando R$ 2,8 milhões entregues a pessoas físicas todos os meses.

Segundo a coordenadora do programa, Marta Gambini, a novidade vem justamente para beneficiar um número maior de participantes. “Com essa mudança, queremos atingir mais consumidores e continuar incentivando as pessoas a colocarem o CPF na nota fiscal. E nada mais especial do que iniciar essa nova premiação justamente no sorteio de Dia das Mães”, diz.

Assim, 3.222.832 consumidores vão concorrer aos 23.103 prêmios que serão entregues no sorteio — sendo o cheque de R$ 1 milhão o mais cobiçado de todos eles. Ao todo, foram emitidos 29.847.434 bilhetes referentes às compras do mês de janeiro.

Além dos consumidores, 1.486 entidades sociais registradas no programa estão na disputa por 40 prêmios de R$ 5 mil cada, graças às doações de notas fiscais feitas pelos consumidores. Para o sorteio de maio, foram emitidos 7,5 milhões de bilhetes para essas organizações.

COMO PARTICIPAR

Ao fazer compras em estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Isso permite acumular créditos de ICMS, que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do IPVA.

Para isso, os consumidores devem acessar o site do Nota Paraná ou baixar o aplicativo em dispositivos Android e iOS. Assim, basta fazer o cadastro para receber os bilhetes e concorrer aos sorteios mensais. Além disso, o programa de consciência fiscal também devolve créditos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em valores que podem ser transferidos diretamente para a conta corrente do cidadão.

Agência Estadual de Notícias