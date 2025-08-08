Veículo aprendido na BR-272, em Campo Mourão, transportava R$ 850 mil em contrabando

Durante operação realizada no dia 24 de julho, a Seção de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho (Sarep) da Delegacia da Receita Federal em Maringá (DRF/Maringá) reteve um veículo Hyundai Creta transportando cerca de US$ 10 mil em produtos eletrônicos estrangeiros, sem documentação fiscal que amparasse sua entrada legal no país. Segundo o motorista, os produtos eram provenientes de Foz do Iguaçu e tinham como destino a cidade de Goiânia, em Goiás.

A abordagem ocorreu na rodovia BR-272, nas proximidades de Campo Mourão. Devido à inadequação do local para a realização dos procedimentos de apreensão e ao avançado da hora, os servidores optaram por conduzir o veículo com as mercadorias e o motorista até o Depósito de Mercadorias da Receita Federal em Maringá. O veículo foi lacrado, e o condutor, liberado.

No dia 7 de agosto, conforme agendamento prévio, o veículo foi deslacrado pela equipe da Sarep para a realização dos procedimentos de contagem e valoração dos itens, com vistas à emissão dos respectivos autos de infração. Durante a vistoria, foi identificado um fundo falso oculto junto à caixa de câmbio. No compartimento, estavam escondidos 129 smartphones da marca Apple, modelos iPhone 16 Pro e Pro Max e 7 smartwatches, todos novos e sem a embalagem, além de uma pequena quantidade de medicamentos.

Ao final, a apreensão totalizou R$ 852 mil em mercadorias estrangeiras introduzidas de forma irregular no país. Após a lavratura, os autos de infração e apreensão serão encaminhados ao condutor do veículo via correspondência. Também serão feitas representações ao Ministério Público Federal para apuração de eventuais crimes.

A atuação da Receita Federal tem papel fundamental na proteção do mercado nacional. O combate ao contrabando e ao descaminho contribui para assegurar uma concorrência leal entre os empresários, além de proteger a população contra produtos sem procedência, muitas vezes perigosos à saúde e à segurança dos consumidores.