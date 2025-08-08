Dia dos Pais com sorteio de churrasqueiras especiais, diárias em resort e vale compras

O Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, já fomenta o comércio de Campo Mourão e a perspectiva é de que o movimento e as vendas se intensifiquem nesta sexta-feira e sábado. Para facilitar para os consumidores, o comércio lojista da cidade estende o atendimento até às 22 horas nesta sexta-feira. No sábado, o comércio permanece aberto até às 17 horas.

O aquecimento das vendas em razão da data especial já é sentido pelo comércio mourãoense desde o final da última semana. Muitos consumidores anteciparam a compra de presentes para evitar a costumeira correria de última hora. Outra constatação dos comerciantes é a crescente presença de clientes oriundos da região, atraídos pela maior diversidade de produtos, as lojas de redes nacionais e as promoções.

PRÊMIOS

A campanha “Acicam Premiada” vai sortear duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil neste Dia dos Pais. Estarão concorrendo aos prêmios os clientes que estão fazendo compras em 227 empresas que aderiram a promoção liderada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam).

Na sequência também estarão concorrendo a dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e a cinco vale compras de R$ 3 mil cada. No quarto e último sorteio da promoção estarão concorrendo todos os cupons preenchidos nas três datas especiais contempladas pela promoção “Acicam Premiada”: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). Este ano, a entidade empresarial – que completou 72 anos de fundação em junho – instituiu premiação recorde para essas três datas especiais.

Para concorrer aos prêmios, o consumidor deve cadastrar eletronicamente o cupom recebido no ato da compra e os sorteios dos prêmios são realizados através da Loteria Federal. As lojas participantes da promoção estão identificadas por cartazes da campanha.

A “Acicam Premiada” tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.