Vários furtos a residências foram registrados em CM

Pelo menos três residências foram furtadas nas últimas horas em Campo Mourão. De uma delas, foram furtados uma TV Smart 32 polegadas, um kit de relógio e brinco banhado a ouro, uma corrente de prata italiana com pingente de bale, vários perfumes e cerca de R$ 100,00 em espécie.

A vítima informou que deixou a porta da casa aberta, local que possivelmente foi a entrada do autor do furto. De outra casa o arrombador levou algumas ferramentas antigas. O filho da moradora estava na casa o que fez com que o ladrão fugisse sem levar outros objetos de valor.

Já da terceira casa arrombada a vítima contou que encontrou a porta estourada, possivelmente com chutes, ja que haviam marcas de sapatos. Do local foram furtados um televisor marca LG de 42 polegadas e um botijão de gás cheio cor azul. A Polícia Militar não informações dos suspeitos.