Vândalos quebram proteção e arrombam porta do Ginásio JK

Um ato de vandalismo foi constatado na manhã desta sexta-feira (24) no Ginásio de Esporte JK, que está fechado. Além de quebrar a lâmina de madeirite que servia de proteção, também foi arrombada a porta de acesso ao interior do ginásio. O secretário municipal de Esportes, Marcelo Lima, disse que nada foi levado do ginásio.

“Ninguém viu nada, por isso não temos como saber quem é, mas já entramos em contato com o departamento jurídico para as medidas cabíveis”, disse o secretário. Ele lembra que também foi rompido, pela terceira vez, o lacre da arena esportiva do Parque das Torres, que assim como os demais espaços esportivos está fechada por conta da pandemia de Coronavírus.

O Ginásio JK vai passar por uma reforma geral. As obras já deveriam ter sido iniciadas no primeiro semestre, mas a empresa que venceu a licitação não começou. Vencidos os prazos legais de notificação, o município enviou o processo novamente para o Paraná Cidade para que a empresa seja desabilitada e possa ser convocada a segunda colocada no processo licitatório.

O valor orçado para a reforma é de R$ 841 mil (R$ 600 mil a fundo perdido liberado pelo governo do Estado e R$ 241 mil do município). Além de melhorias na quadra, o serviço inclui acessibilidade, vestiários, bilheteria, banheiros, salas de ginástica, calçadas externas, paisagismo e outros.