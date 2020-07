Campo Mourão Futsal se reforça com ala Batata

Um antigo conhecido da torcida está desembarcando novamente no Campo Mourão Futsal. Rafael Schlemper, o “Batata”, ala canhoto de 27 anos é o novo reforço do carneiro tricolor para o reinício da temporada.

Lançado à equipe principal na temporada de 2012, no próprio Campo Mourão, vindo das categorias de base do Comercial de Cascavel, Batata foi um dos destaques da Chave Ouro em 2013, ao lado do também ala mourãoense, Eduardo Jabá, hoje no Cascavel.

Em 2014 o jogador transferiu-se para o Ivaí e, em 2015, foi campeão da Chave Prata defendendo o Toledo. Em 2016 e 2017 vestiu a camisa do Cascavel, onde foi um dos artilheiros do time e, em 2018, foi para a Assoeva-RS.

Nas temporadas 2018 a 2020 jogou pelo Apoel, do Chipre, sendo artilheiro da Liga daquele país, de onde está retornando para o Campo Mourão Futsal.

“Estou muito feliz por estar de volta de quase seis anos depois. Comecei em Campo Mourão e tenho um carinho muito especial pela cidade e pela torcida TJ. Campo Mourão merece tudo que está vivendo e se Deus quiser vamos em busca de um grande título para a cidade”, disse.