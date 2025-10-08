Trio é preso por furto de fios de cobre em barracão de empresa de telefonia em Campo Mourão

Três homens foram presos na noite desta terça-feira (7) após serem flagrados furtando fios de cobre de um barracão pertencente a uma empresa de telefonia em Campo Mourão.

Durante patrulhamento ostensivo, a equipe da Polícia Militar avistou os indivíduos em atitude suspeita. Dois deles estavam dentro do terreno, repassando materiais por cima do gradil para o terceiro, que aguardava do lado de fora.

Ao perceberem a chegada da viatura, os homens tentaram fugir em direções diferentes, mas foram alcançados e detidos após breve acompanhamento. Com dois deles foram encontradas facas, e com o terceiro, uma chave tipo estrela.

No local, os policiais constataram danos em uma portinhola metálica e identificaram a subtração de aproximadamente 60 metros de fios de cobre revestidos, divididos em 12 pedaços de 5 metros, com bitola de 1x240mm².

O trio recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, junto com os objetos apreendidos.