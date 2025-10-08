Polícia prende homem com carabina e faca em área rural de CM

Durante a Operação Segurança Rural, a Polícia Militar prendeu um homem flagrado com uma carabina calibre .22 na zona rural de Campo Mourão, na tarde desta terça-feira (7).

A equipe patrulhava a estrada que liga a cidade à Fazenda Indaiá quando avistou uma motocicleta vindo em direção à viatura. Ao perceber a aproximação dos policiais, o condutor arremessou um objeto em meio à plantação.

Na abordagem, os militares encontraram o item dispensado: uma carabina CBC calibre .22, equipada com red dot e carregada com seis munições intactas. Durante a busca pessoal, também foi localizada uma faca com lâmina de cerca de 20 centímetros. O homem disse aos policiais que havia ido caçar em uma mata próxima e estava retornando para casa.

A motocicleta utilizada não tinha placa de identificação e, em consulta ao sistema, foi constatado que o condutor estava com a CNH vencida há mais de 30 dias. Diante das irregularidades, foram lavradas as autuações previstas nos artigos 162, inciso V; 230, inciso V; e 230, inciso IV do CTB, e o veículo foi recolhido à 8ª Ciretran.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão, juntamente com a arma, as munições e os demais objetos apreendidos, para as providências cabíveis.