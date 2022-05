Três veículos são recuperados no fim de semana em CM

Três automóveis foram recuperados nas últimas horas em Campo Mourão. Um deles, um Ford Escort, encontrado abandonado pelo próprio dono. Ele disse que estava indo para sua casa quando localizou o veículo.

A vítima informou ainda que foi levado do interior do automóvel, a carteira contendo seus documentos pessoais e também dos seus filhos.

Um VW/Gol, com alerta de furto registrado na cidade de Araruna também foi localizado em Campo Mourão e encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial.

Por fim, um veículo GM/Monza, de cor cinza, foi encontrado estacionado em local ermo. Ao consultar a placa, a PM constatou se tratar também de veículo com alerta de furto ocorrido na madrugada do dia anterior, na cidade de Araruna. Foi acionado o guincho do 11° BPM e levado até o pátio da delegacia.