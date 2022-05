PM apreende ônibus com mercadorias sem nota fiscal no anel viário

A Polícia Militar apreendeu na madrugada desse domingo, 15, um ônibus de turismo transportando mercadorias sem documentação fiscal. A ocorrência foi registrada no anel viário, após a equipe de investigação da 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão solicitar apoio.

A denúncia que chegou à Polícia Civil dava conta de que um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para São Paulo, ou Goiás, estaria transportando entorpecentes e munições.

O veículo e passageiros foram encaminhados a delegacia, onde a equipe de operações com cães, do 11º Batalhão da Polícia Militar foi acionada, porém não houve indicação de locais que pudessem ter entorpecentes ocultos.

No entanto, devido a falta de documentação por parte dos ocupantes no tocante as mercadorias, o ônibus foi encaminhado para a Receita Federal em Maringá.