Três veículos roubados no domingo em CM

Os criminosos agiram com ousadia neste fim de semana em Campo Mourão, ao ponto de invadirem residência e assaltarem os moradores, em plena luz do dia para levar carro e outros objetos. No total foram três veículos furtados ou tomados de assalto, apenas no domingo.

A ação dos marginais começou a ser registrada logo pela manhã. Ao acordar ontem de manhã, uma moradora do jardim Botânico percebeu que a casa havia sido arrombada durante a madrugada.

Em seguida percebeu a falta de um veículo Hyundai/HB 20, de cor prata. Ela relatou que a janela do banheiro estava aberta e que havia uma cadeira do lado de fora, possivelmente utilizada pelo autor para entrar na residência.

Já por volta das 08h45, em outra residência no centro da cidade, a PM registrou o furto de um veículo VW/Jetta, de cor branca. Do local foram furtados ainda um televisor de 42 polegadas e uma quantia em dinheiro

À MÃO ARMADA

A ação mais ousada ocorreu no jardim Shangri-lá, onde a família foi surpreendida por dois homens armados, dentro da residência, por volta da 21h30. A vítima relatou que estava na residência com familiares, quando foram surpreendidos pela dupla armada, que pulou o muro e adentrou à residência, que estava com a porta aberta.

Os bandidos renderam as pessoas e roubaram um televisor de 50 polegadas, dois celulares e um veículo VW/Voyage, de cor prata. A Polícia Militar realizou diligências, no entanto não localizou os suspeitos e o veículo.