Mourãoense Samuel Cruz é vice-campeão do Troféu Ayrton Senna

O piloto mourãoense de Kart Samuel Cruz, conquistou um grande resultado de nível nacional neste último sábado, 25.

Cruz foi vice-campeão do Troféu Ayrton Senna, uma das principais competições da modalidade no país, realizada no Kartódromo Internacional Speed Park em Birigui, interior de São Paulo.

O piloto mourãoense teve grande desempenho durante toda a competição, mostrando competitividade e pilotagem em alto nível.

A Akartcam, associação mourãoense da modalidade, parabenizou o piloto através das redes sociais: “É um grande orgulho para a Akartcam e para Campo Mourão”.

LOCAL DA PROVA

O resultado é ainda mais expressivo se levado em consideração o local de realização do Troféu Ayrton Senna. O Kartódromo Internacional de Birigui receberá esse ano o Mundial de Kart e a competição realizada neste sábado utilizou o mesmo traçado que será usado no Mundial.