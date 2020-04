Três jovens vão parar na delegacia por danos em loja

Três rapazes, entre eles dois adolescentes de 17 anos, foram encaminhados até a delegacia por volta das 15h30 dessa quinta-feira, após serem acusados de danificarem a fachada de uma loja, localizada na avenida Irmãos Pereira.

O dono do local disse à PM que três jovens haviam discutido com ele e posteriormente danificaram uma pedra de mármore, na frente da loja e também arrancaram a mangueira do ar-condicionado.

Os suspeitos foram abordados em uma pista de skate nas proximidades. Os jovens disseram que estavam realizando manobras com os skates na frente da loja e que houve um desentendimento com o proprietário.

Todos os envolvidos foram encaminhados para a 16ª Subdivisão Policial para que fossem tomadas as devidas providências.