Mulher é presa ao tentar furtar carne em supermercado

Uma mulher de 42 anos foi detida na manhã de ontem por seguranças de um supermercado, localizado na entrada do jardim Lar Paraná.

De acordo com as informações, a mulher pediu uma quantia de carne no açougue e em outro ponto do mercado havia colocado a mercadoria dentro da roupa.

A ação foi flagrada pelas câmeras do local. Ela foi abordada pelo segurança na parte externa do estabelecimento. Com a chegada da Polícia Militar ela foi encaminhada para a 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.