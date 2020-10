Travesti que morou em C. Mourão é assassinada em São Pedro do Ivaí

A travesti identificada por Nathalia Leticia Barbosa, idade não divulgada, foi assassinada com um tiro na região da cabeça, em São Pedro do Ivaí. Conhecida por “Bia”, ela morou em Campo Mourão e acabou morta na tarde desse sábado, no jardim Juju.

O autor do crime fugiu e ainda não foi localizado. Segundo as informações da Polícia Civil, a vítima tinha várias rixas, a maioria com pessoas que faziam programas com ela e eram filmadas para depois serem extorquidas.

Por situações como essas e outras de pessoas que se recusavam a pagar pelo programa, Bia tinha várias passagens pela polícia, inclusive em Campo Mourão. A Polícia Civil suspeita que o crime foi praticado por uma dessas pessoas que ela ameaçou,