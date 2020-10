Morre morador de Campo Mourão, aos 105 anos

Morreu na madrugada deste domingo, às 04h30, José Caetano Coelho, que no dia 7 de setembro, havia completado 105 anos. Nascido em 1915, em Minas Gerais, ele veio para o Paraná em julho de 1950, ao lado da esposa Efigênia Maria de Castro e quatro filhos.

A família foi morar em Barbosa Ferraz, numa época em tudo era mata virgem, o que exigia muito trabalho braçal. A filha Maria Auxiliadora de Farias, 71 anos, disse que a chegada a Campo Mourão foi em 1980.

A família adquiriu uma casa na região da Vila Urupês, onde o idoso sempre morou. Católico, ele participava das missas no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Por conta da idade, seu José já passava a maior parte do tempo acamado.

Mas no dia 7 de setembro desse ano, data do seu aniversário, ele acordou animado. Recebeu parte dos familiares e cortou o bolo para celebrar seus 105 anos. “Até me surpreendeu ver que ele acordou bem, no dia do aniversário. Recebeu a todos, conheceu todo mundo e conversou bastante”, contou a filha.

José Coelho teve 12 filhos, 28 netos, 42 bisnetos e 6 tataranetos. Dos 12 filhos, quatro já faleceram. Seu José ficou viúvo há 16 anos. Maria Auxiliadora diz que as maiores virtudes que o pai deixa, são o respeito, honestidade e amor uns aos outros, nunca permitindo desavença entre os irmãos. “A gente nem podia falar alto entre os irmãos que era repreendido”, comenta ela.

Atendendo seu pedido, os filhos farão o velório na própria residência, localizada na rua Paulo Geraldo Bastos, 239, próximo ao ginásio de esportes Unidade Polo. O horário, no entanto ainda não foi definido.