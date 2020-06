Traficante é preso com maconha e LSD

A equipe da Rotam prendeu na noite desse domingo, um rapaz de 22 anos, por tráfico de drogas. Com ele, os policiais apreenderam 1 kg de maconha e sete comprimidos de LSD.

A ocorrência foi registrada na rua Quinto Salvadori, no jardim Cidade Nova. Ao suspeitarem do rapaz, os policiais fizeram a abordagem e encontraram com ele as drogas e ainda duas munições de revólver calibre 38.

No endereço do detido, ponto que já vinha sendo investigado pelos policiais por várias denúncias de tráfico de drogas, foi localizada também uma balança de precisão.

Ele foi encaminhado para a delegacia com os produtos aprendidos. A Polícia Militar reforça a importância das denúncias anônimas da população por meio dos telefones 181 e 190 para o combate ao tráfico de drogas.