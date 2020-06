Homem morre afogado ao cair em rio, em Luiziana

O Corpo de Bombeiros de Campo Mourão resgatou na noite desse domingo, o corpo de Nairton Garcia de Oliveira, 64 anos, que morreu afogado em um rio, na comunidade Valinhos, em Luiziana.

O fato ocorreu no início da noite de ontem. Uma moradora das proximidades do rio teria ouvido um barulho e chamou o esposo para verificar. No local, o casal encontrou a carteira do homem boiando na água e, às margens, o chapéu e um calçado.

Não se sabe, no entanto, se o idoso entrou de propósito ou caiu no rio. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros fizeram buscas mesmo durante a noite e conseguiram localizar o corpo da vítima, que foi encaminhado ao IML de Campo Mourão.