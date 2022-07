Traficante de Apucarana é preso durante festa em Iretama

Um jovem de 24 anos acabou preso no início da madrugada deste sábado pela equipe de segurança da Expoméia, em Iretama, com drogas semi-sintéticas e sintéticas. O flagrante foi feito após o próprio jovem ficar oferecendo as drogas para alguns frequentadores da festa.

Segundo as informações da Polícia Militar, o rapaz é morador em Apucarana. Após atrair a atenção dos seguranças, por estar oferecendo drogas as pessoas, o jovem acabou tirando uma garrafinha de água do bolso da jaqueta. Nela havia um liquido com coloração rosada.

As equipes de segurança procederam a abordagem e revista pessoal, quando encontraram no bolso interno da sua jaqueta, oito pinos de cocaína e também um pacote plástico contendo mais 24 comprimidos de ecstasy e R$ 177,00 em dinheiro.

Diante do flagrante o jovem recebeu voz de prisão pela equipe de segurança que o encaminhou até o módulo móvel da Polícia Militar que estava no interior do parque. Os polícias encaminharam o rapaz para a Delegacia de Polícia Civil.

O comandante do destacamento de Iretama, sargento Vanderlei Picarski que está acompanhando a festa em Iretama, com reforço policial, deixa claro que o evento é para famílias de bem e a tolerância com marginais será zero.