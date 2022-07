Homem é morto com facada no peito em Roncador

Um homem de 40 anos foi morto com uma facada no peito na noite desta sexta-feira, 22, na cidade de Roncador. A vítima foi identificada por Antôniel Neves Ferreira.

Ele teria ficado enciumado e ido tirar satisfação com um homem que conversava com sua esposa, quando foi esfaqueado por ele. A Defesa Civil do município foi solicitada para atendimento, mas o homem já estava sem vida, em um bar, no Jardim Anchieta.

Os socorristas ainda fizeram massagem cardíaca para reanimação de Ferreira até a chegada da ambulância da Defesa Civil, porém devido a gravidade do ferimento ele morreu.

A Polícia Militar também esteve no estabelecimento e fez o isolamento para preservar o local do crime até a chegada da Polícia Civil e o IML de Campo Mourão. O homicídio aconteceu em frente à Capela Nossa Senhora do Carmo. O autor do crime fugiu do local e não foi localizado.