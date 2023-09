Terra Boa aparece em 8º lugar em balanço do Gaeco sobre mortes em confronto com a polícia no 1º semestre

O Ministério Público do Paraná (MPPR), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), divulgou nesta terça-feira, 12, o balanço das mortes registradas em confrontos com forças estatais de segurança em todo o estado no primeiro semestre deste ano.

Conforme o levantamento realizado pelo órgão – que tem entre suas funções o controle externo da atividade policial –, foram 158 mortes no período, sendo 156 resultantes de confrontos com policiais militares e duas com guardas municipais.

Não houve registro de morte causada por policiais civis. Terra Boa aparece em 8º lugar, com quatro mortes, ao lado de Ponta Grossa. É a única cidade da Comcam entre as 10 divulgadas no balanço do Gaeco.

Os números representam uma queda expressiva no total de mortes, tanto em comparação com o segundo semestre de 2022 (-32,5%) quanto na comparação com o primeiro semestre do ano passado (-37,8%).

O controle estatístico das mortes em confrontos policiais pelo Gaeco faz parte de estratégia institucional de atuação do MPPR com o objetivo de contribuir para a diminuição da violência das abordagens conduzidas pela polícia.

RECORTES

Houve registros de mortes de civis em confronto em 50 cidades paranaenses. No topo da lista estão Curitiba (33 casos), Londrina (16), Apucarana (8), Foz do Iguaçu (7), Cambé (6), Piraquara (6), São José dos Pinhais (5), Ponta Grossa (4) e Terra Boa (4). Outros oito municípios tiveram três mortes cada, 11 registraram duas mortes e mais 22 contabilizaram um caso cada.

Quanto à cor das vítimas, 79 eram pardas (50%), 7 eram negras (4,4%) e 72, brancas (45,6%). Em relação à faixa etária, 12 vítimas (7,6%) tinham entre 13 e 17 anos; 87 (55,1%), entre 18 e 29 anos; 56 (35,4%), entre 30 e 59 e 3 (1,9%) tinham 60 anos ou mais. Seguem ao final do texto tabelas comparativas com os dados totais desde 2015 e com o número de casos por cidade.