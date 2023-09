Triatleta mourãoense se prepara para Mundial na Espanha

O triatleta mourãoense Henrique Pedroso Silvério embarca nos próximos dias para mais um campeonato mundial na cidade de Pontevedra- Espanha.

Campeão mundial nas últimas duas provas que disputou, Pedroso busca mais um título para o Brasil. Nas últimas três edições ele subiu ao pódio três vezes, e garante estar preparado para brilhar novamente na Espanha.

“Chegar até aqui sempre é um processo difícil, delicado e que exige muito cuidado. Mas, saber que é difícil, que poucos vão conseguir, me dá foco, energia para sempre seguir“, afirma ele, que tem como principal objetivo chegar ao pódio. “Meu único objetivo é fazer o máximo de força para voltar para casa com medalha no peito.”

No ano passado, em Abu Dhabi, Pedroso foi campeão na prova, e agora em Pontevedra, vai poder defender sua medalha na mesma distância. “Gostaria de agradecer ao meus patrocinadores, Homebox\TeamHP, Centro Universitário Integrado e a FECAM, bem como os meus parceiros: Renan Braz, Kadu Aldrigue, NutriMais, Yazi, Dr. Artur Andrade e Zita Kloster que fazem parte desta história nos bastidores e esse apoio é fundamental”, completa.