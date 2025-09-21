Tentativa de invasão a residência em Iretama termina com mulher morta e homem ferido

Um crime brutal foi registrado na madrugada deste domingo, 21, na cidade de Iretama, onde uma mulher foi morta com golpes de foice. Um homem que a acompanhava também ficou ferido.

Segundo informações, os dois teriam tentado invadir uma residência, quando acabaram sendo surpreendidos pelo morador que saiu armado com uma foice e atacou o casal. Antes eles teriam consumido drogas e bebidas.

O crime ocorreu no bairro João de Barro. Ferida gravemente com golpes de foice, a mulher morreu no local. O homem que a acompanhava também sofreu ferimentos e precisou ser socorrido, sendo encaminhado ao hospital para atendimento médico.

A Polícia Civil abriu investigação para apurar as circunstâncias do crime e esclarecer os fatos. O corpo foi recolhido pelo IML de Campo Mourão, após o trabalho de perícia feito pela Polícia Científica.